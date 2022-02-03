Народного депутата Кузьминых объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки размером более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

"3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение объявить нардепа в розыск было принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Предыстория

По данным правоохранителей, нардепа разоблачили на получении взятки 28 января в размере 558 тысяч гривен. Сообщалось, что он пообещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

После этого 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение к народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

Впоследствии НАБУ опубликовало оперативное видео по делу разоблаченного на взятке нардепа Сергея Кузьминых.

Сегодня в НАБУ заявили, что вызывают нардепа для вручения подозрения.