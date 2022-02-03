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США начали переброску дополнительных войск в Европу

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Четверг 03 февраля 2022 21:43
США начали переброску дополнительных войск в Европу Фото: США начали переброску дополнительных войск в Европу (twitter.com/halbritz)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Европу на военно-транспортных самолетах. В Польшу и Германию перебросят около 2 тысяч американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Около 1 700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу. Остальные 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы".

Еще тысяча американских военнослужащих, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.

Фото: США начали переброску дополнительных войск в Европу (twitter.com/halbritz)

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