Нардеп Юрченко стал фигурантом коррупционного дела: что известно

Народный депутат Александр Юрченко, который до сегодня был членом фракции "Слуга народа", стал фигурантом коррупционного дела. Его подозревают в том, что он за деньги лоббировал изменения в законодательство.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации вокруг Юрченко и уголовного дела.

Задержание на взятке

На прошлой неделе НАБУ задержало на взятке Ивана Фищенко - неофициального помощника нардепа нардепа Юрченко. По словам нардепа Гео Лероса, детективы не один месяц проводили спецоперацию по его разоблачению, а генпрокурор Ирина Венедиктова не подписывает подозрение.

"Плюшки дали, можно кормить"

Уже 15 сентября НАБУ опубликовало материалы уголовного дела. В частности, были обнародованы записи внедренного агента под прикрытием. На видео детектив НАБУ, который якобы представлял некую компанию, обсуждал с Юрченко и его помощником "плюшки" за внесение изменений в закон о бытовых отходах.

По данным следствия, Иван Фищенко в августе получил 13 тысяч долларов взятки, из которых 10 тысяч предназначалось Юрченко. Далее с агента под прикрытием требовали 200 тысяч долларов для членов парламентского комитета. Сам Юрченко входит в комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Юрченко вышел из фракции "Слуга народа"

Сразу после публикации материалов стало известно, что Юрченко написал заявление о выходе из фракции. У президента Владимира Зеленского посчитали такое решение уместным.

Окончательно Юрченко исключили из фракции сегодня, 17 сентября.

Помощника арестовали, но он уже вышел под залог

Высший антикоррупционный суд взял Ивана Фищенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен. По состоянию на 17 марта за него внесли залог. Также сообщается, что он уже покинул СИЗО.

Юрченко сообщили о подозрении

Утром 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. Однако вручить подозрение нардепу не могли в первой половине дня, поскольку он скрывался от правоохранителей.

Ближе к вечеру Юрченко все-таки сообщили о подозрении в получении крупной взятки, а также в подстрекательстве к даче взятки другим нардепам по сговору группой лиц.

Арест с 6,5 млн гривен залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже допросила Юрченко. В САП отметили, что будут просить Высший антикоррупционный суд взять его под стражу с возможностью выхода под залог в размере 6,5 млн гривен.

Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад вручению подозрения Юрченко.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил президент.

Кроме того, Офис президента выступил с заявлением, что Юрченко потерял этическое право быть народным депутатом. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что тот должен сложить мандат.