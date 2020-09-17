Нардеп Юрченко стал фигурантом коррупционного дела: что известно

Народный депутат Александр Юрченко, который до сегодня был членом фракции "Слуга народа", стал фигурантом коррупционного дела. Его подозревают в том, что он за деньги лоббировал изменения в законодательство.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации вокруг Юрченко и уголовного дела.
На прошлой неделе НАБУ задержало на взятке Ивана Фищенко - неофициального помощника нардепа нардепа Юрченко. По словам нардепа Гео Лероса, детективы не один месяц проводили спецоперацию по его разоблачению, а генпрокурор Ирина Венедиктова не подписывает подозрение.
Уже 15 сентября НАБУ опубликовало материалы уголовного дела. В частности, были обнародованы записи внедренного агента под прикрытием. На видео детектив НАБУ, который якобы представлял некую компанию, обсуждал с Юрченко и его помощником "плюшки" за внесение изменений в закон о бытовых отходах.
По данным следствия, Иван Фищенко в августе получил 13 тысяч долларов взятки, из которых 10 тысяч предназначалось Юрченко. Далее с агента под прикрытием требовали 200 тысяч долларов для членов парламентского комитета. Сам Юрченко входит в комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Сразу после публикации материалов стало известно, что Юрченко написал заявление о выходе из фракции. У президента Владимира Зеленского посчитали такое решение уместным.
Окончательно Юрченко исключили из фракции сегодня, 17 сентября.
Высший антикоррупционный суд взял Ивана Фищенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн гривен. По состоянию на 17 марта за него внесли залог. Также сообщается, что он уже покинул СИЗО.
Утром 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. Однако вручить подозрение нардепу не могли в первой половине дня, поскольку он скрывался от правоохранителей.
Ближе к вечеру Юрченко все-таки сообщили о подозрении в получении крупной взятки, а также в подстрекательстве к даче взятки другим нардепам по сговору группой лиц.
Специализированная антикоррупционная прокуратура уже допросила Юрченко. В САП отметили, что будут просить Высший антикоррупционный суд взять его под стражу с возможностью выхода под залог в размере 6,5 млн гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад вручению подозрения Юрченко.
"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил президент.
Кроме того, Офис президента выступил с заявлением, что Юрченко потерял этическое право быть народным депутатом. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что тот должен сложить мандат.