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За "помощника" Юрченко внесли залог

Киев, Четверг 17 сентября 2020 16:08
За "помощника" Юрченко внесли залог
Фото: ВАКС (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог. За него внесли залог в 1,552 млн гривен.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Впрочем, в ВАКС не обладают информацией, он вышел из СИЗО.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало материалы дела, где Юрченко завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку за внесение правок к законопроекту о переработке отходов. В частности, нардеп просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов. Сегодня Юрченко официально объявили о подозрении.

Как писало РБК-Украина, Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

Отметим, вчера ВАКС взял Ивана Фищенко под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

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