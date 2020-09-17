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Стефанчук объявил об исключении Юрченко из СН

Украина, Четверг 17 сентября 2020 15:05
Стефанчук объявил об исключении Юрченко из СН
Фото: президия Верховной рады (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко. Он зачитал соответствующее объявление.

Об этом Стефанчук сказал перед закрытием пленарного заседания ВР.

"Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава фракции... народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", - отметил первый замглавы парламента.

Отметим, ранее Офис президента заявил о вызывающем поведении Юрченко. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями. У президента Владимира Зеленского надеются, что материалы по этому делу собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинение в суде.

Как писало РБК-Украина ранее, НАБУ опубликовало материалы дела нардепа; он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

После публикации материалов стало известно, что он выходит из фракции "Слуга народа".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

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Новости Украины Политика Верховная РадафракцияРуслан Стефанчук
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