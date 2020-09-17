Нардеп Юрченко став фігурантом корупційної справи: що відомо

Народний депутат Олександр Юрченко, який до сьогодні був членом фракції "Слуга народу", став фігурантом корупційної справи. Його підозрюють у тому, що він за гроші лобіював зміни до законодавства.

РБК-Україна зібрала все, що відомо про ситуацію навколо Юрченка та кримінальної справи.

Затримання на хабарі

Минулого тижня НАБУ затримала на хабарі Івана Фіщенка - неофіційного помічника нардепа нардепа Юрченка. За словами нардепа Гео Лероса, детективи не один місяць проводили спецоперацію щодо його викриття, а генпрокурор Ірина Венедіктова не підписує підозру.

"Плюшки дали, можна годувати"

Вже 15 вересня НАБУ опублікувало матеріали кримінальної справи. Зокрема, були оприлюднені записи агента під прикриттям. На відео детектив НАБУ, який нібито представляв якусь компанію, обговорював з Юрченком та його помічником "плюшки" за внесення змін до закону побутових відходів.

За даними слідства, Іван Фіщенко в серпні отримав 13 тисяч доларів хабара, з яких 10 тисяч призначалося Юрченку. Далі з агента під прикриттям вимагали 200 тисяч доларів для членів парламентського комітету. Сам Юрченко входить до комітетк Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Юрченко вийшов з фракції "Слуга народу"

Відразу після публікації матеріалів стало відомо, що Юрченко написав заяву про вихід з фракції. У президента Володимира Зеленського вважали таке рішення доречним.

Остаточно Юрченка виключили з фракції сьогодні, 17 вересня.

Помічника заарештували, але він вже вийшов під заставу

Вищий антикорупційний суд взяв Івана Фіщенка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень. Станом на 17 березня за нього внесли заставу. Також повідомляється, що він вже залишив СІЗО.

Юрченку повідомили про підозру

Вранці 17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Однак вручити підозру нардепу не могли в першій половині дня, оскільки він переховувався від правоохоронців.

Ближче до вечора Юрченку все-таки повідомили про підозру в отриманні великого хабара, а також у підбурюванні до дачі хабара іншим нардепам за змовою групою осіб.

Арешт з 6,5 млн гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже допитала Юрченка. У САП зазначили, що будуть просити Вищий антикорупційний суд взяти його під варту з можливістю виходу під заставу в розмірі 6,5 млн гривень.

Зеленський: Юрченко обов'язково сяде до в'язниці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий врученню підозри Юрченку.

"Я дуже радий, сьогодні дали підозру правоохоронці, він її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - заявив президент.

Крім того, Офіс президента виступив із заявою, що Юрченко втратив етичне право бути народним депутатом. А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що той має скласти мандат.