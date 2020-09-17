Фото: Александр Юрченко (facebook.com)

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении. Его подозревают в получении взяток за голосование по определенным законопроектам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Юрченко подозревается по ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

"По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов Комитета (по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - ред.) за голосование за представленные им предложения", - сообщили в ОГП.

Напомним, ранее Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.