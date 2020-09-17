ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Юрченко сообщили о подозрении

Киев, Четверг 17 сентября 2020 15:53
Юрченко сообщили о подозрении
Фото: Александр Юрченко (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении. Его подозревают в получении взяток за голосование по определенным законопроектам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Юрченко подозревается по ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

"По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов Комитета (по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - ред.) за голосование за представленные им предложения", - сообщили в ОГП.

Напомним, ранее Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика нардепподозрениевзятка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь