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Нардеп от "Слуги народа" баллотируется на должность главы комитета внешней политики

Новости » Политика     26.11.2019 - 18:25
Нардеп от "Слуги народа" баллотируется на должность главы комитета внешней политики
Фото: Елизавета Ясько (facebook.com/lisa.yasko1)

В Раде анонсировали голосование за увольнение Яременко, однако оно так и не состоялось

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько баллотируется на должность главы парламентского комитета внешней политики. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Отметим, Ясько занимает должность главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; баллотируется на должность главы комитета внешней политики

"Я баллотируюсь на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины", - отметила парламентарий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой пленарной неделе анонсировал, что Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики 15 ноября. Однако голосование так и не произошло.

Как писало РБК-Украина ранее, на заседании фракции "СН" решили выбрать другого председателя комитета по вопросам внешней политики вместо Яременко.

Отметим, сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Глава комитета заявил, что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Так, нардеп оказался в центре скандала, когда во время заседания в Верховной раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Добавим также, в начале ноября Арахамия заявил, что у фракции "Слуга народа" есть три кандидата на должность главы комитета по вопросам внешней политики.

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