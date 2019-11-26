ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардеп від "Слуги народу" балотується на посаду глави комітету зовнішньої політики

Новини » Політика     26.11.2019 - 18:25
Нардеп від "Слуги народу" балотується на посаду глави комітету зовнішньої політики
Фото: Єлизавета Ясько (facebook.com/lisa.yasko1)

У Раді анонсували голосування за звільнення Яременка, однак воно так і не відбулося

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько балотується на посаду глави парламентського комітету зовнішньої політики. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зазначимо, Ясько обіймає посаду глави постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; балотується на посаду глави комітету зовнішньої політики

"Я балотуюсь на посаду голови комітету зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці Верховної Ради України", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на минулому пленарному тижні анонсував, що Верховна рада проголосує за відставку народного депутата Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики 15 листопада. Проте голосування так і не відбулося.

Як писало РБК-Україна раніше, на засіданні фракції "СН" вирішили обрати іншого голову комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка.

Зазначимо, сам Яременко ще 1 листопада повідомив, що написав заяву про відставку. Глава комітету заявив, що передасть заяву спікера парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу".

Так, нардеп опинився у центрі скандалу, коли під час засідання у Верховній Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

Додамо також, на початку листопада Арахамія заявив, що у фракції "Слуга народу" є три кандидати на посаду глави комітету з питань зовнішньої політики.

У Раді зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО Зеленський назвав умови виключення нардепів зі "Слуги народу"
Новини України Верховна РадаСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся