Нардеп Кузьминых просит временно исключить его из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Сергей Кузьминых, которого подозревают в получении взятки , написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа". Он просит исключить его с возможностью возвращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Народный депутат Сергей Кузьминых направил главам партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года", - написала Палийчук в Telegram.

По ее словам, нардеп просит временно исключить его из фракции "Слуга народа" с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции. О результатах сообщат официально.

Палийчук отметила, что Кузьминых не вступал в партию "Слуга народа", а является внепартийным народным депутатом.