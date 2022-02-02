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Нардеп Кузьминых просит временно исключить его из фракции "Слуга народа"

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Киев, Среда 02 февраля 2022 15:21
Нардеп Кузьминых просит временно исключить его из фракции "Слуга народа" Фото: народный депутат Сергей Кузьминых (facebook.com/ze.zhytomyr67)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Народный депутат Сергей Кузьминых, которого подозревают в получении взятки, написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа". Он просит исключить его с возможностью возвращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Народный депутат Сергей Кузьминых направил главам партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года", - написала Палийчук в Telegram.

По ее словам, нардеп просит временно исключить его из фракции "Слуга народа" с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции. О результатах сообщат официально.

Палийчук отметила, что Кузьминых не вступал в партию "Слуга народа", а является внепартийным народным депутатом.

Напомним, 28 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали на взятке народного депутата. Позднее стало известно, что это Сергей Кузьминых.

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