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Нардеп Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції "Слуга народу"

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Київ, Середа 02 лютого 2022 15:21
Нардеп Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції "Слуга народу" Фото: народний депутат Сергій Кузьміних (facebook.com/ze.zhytomyr67)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Народний депутат Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря, написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу". Він просить виключити його з можливістю повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Народний депутат Сергій Кузьміних направив головам партії "Слуга народу" Олені Шуляк і фракції Давиду Арахамії лист про події з його участю, які мали місце 28 січня 2022 року", - написала Палійчук в Telegram.

За її словами, нардеп просить тимчасово виключити його з фракції "Слуга народу" з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинність. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції. Про результати повідомлять офіційно.

Палійчук зазначила, що Кузьміних не вступав у партію "Слуга народу", а є позапартійним народним депутатом.

Нагадаємо, 28 січня співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали на хабарі народного депутата. Пізніше стало відомо, що це Сергій Кузьміних.

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