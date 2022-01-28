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Стало известно имя нардепа, задержанного при получении взятки

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Киев, Пятница 28 января 2022 21:29
Стало известно имя нардепа, задержанного при получении взятки Фото: народный депутат Сергей Кузьминых (facebook.com/ze.zhytomyr67)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 28 января задержали при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Он подозревается в помощи заключения контрактов с больницей в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ", - говорится в сообщении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то он должен ответить по закону. По его словам, партия не будет прикрывать его правонарушения патриотическими лозунгами.

"Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", - добавил Арахамия.

Напомним, о задержании на взятке народного депутата стало известно днем 28 января. В НАБУ не назвали его имя. Отмечалось, что его задержали при получении денег в размере 558 тысяч гривен.

Отметим, днем ранее на взятке задержали депутата совета Херсонской области.

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