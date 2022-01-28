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Нардепа задержали во время получения взятки. Способствовал заключению контрактов с больницей

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Пятница 28 января 2022 18:41
Нардепа задержали во время получения взятки. Способствовал заключению контрактов с больницей Фото: НАБУ задержало одного из нардепов во время получения взятки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Он способствовал заключению контрактов с больницей в Житомирской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Народного депутата, имя которого пока не уточняется, поймали на "горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.

Детали обещают раскрыть позже.

Фото: НАБУ задержало одного из нардепов во время получения взятки (facebook.com/nabu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как в Херсонской области был задержан депутат областного совета, который требовал деньги у местного предпринимателя за ведение "спокойного" бизнеса.

Также недавно к 7 годам лишения свободы был осужден депутат, который требовал взятку в размере 50 тысяч долларов.

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