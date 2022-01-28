Нардепа задержали во время получения взятки. Способствовал заключению контрактов с больницей

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Он способствовал заключению контрактов с больницей в Житомирской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Народного депутата, имя которого пока не уточняется, поймали на "горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.

Детали обещают раскрыть позже.

Фото: НАБУ задержало одного из нардепов во время получения взятки (facebook.com/nabu.gov.ua)