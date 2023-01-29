Нардеп Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов, - источник

Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата. Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Верховной раде.

"Заявления в Верховную раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Отметим, ранее мы писали о том, что в Раде могут лишить мандатов депутатов экс-ОПЗЖ из-за двойного гражданства. В списке были народные избранники, которые, к тому же, проживают за пределами Украины, среди них - Наталья Королевская и ее муж, депутат Юрий Солод.

Интересно, что совсем недавно Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами "Батальона Дубай", расследование, которое провели журналисты УП.

По данным СМИ, после начала полномасштабной войны Королевская с мужем перебралась в Дубай, пропустив таким образом все заседания парламента с 25 февраля.

Напомним, что до этого Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины и кума Путина Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Примечательно то, что глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия после этого заявил о дальнейших очищениях Рады от пророссийских политиков и анонсировал, что лишений мандатов будет еще больше.

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