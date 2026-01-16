ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нардеп Копитін відповів на звинувачення Тимошенко у співпраці з НАБУ

Київ, П'ятниця 16 січня 2026 21:34
UA EN RU
Нардеп Копитін відповів на звинувачення Тимошенко у співпраці з НАБУ Фото: Ігор Копитін, нардеп (facebook.com/ihor.kopytin)
Автор: Іван Носальський

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін відповів на закиди лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що він нібито співпрацює з НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Копитіна в Telegram.

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень і закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів", - написав він.

За словами нардепа, його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не має жодного стосунку.

"Я не беру участі в політичних іграх і тим більше - не коментую дії правоохоронних органів", - зазначив Копитін.

Звинувачення Тимошенко

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко на засіданні Вищого антикорупційного суду заявила, що записи, оприлюднені НАБУ, стосуються її розмови з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним.

За її словами, ця зустріч була частиною "звичайної парламентської роботи", однак сам Копитін, як стверджує лідерка "Батьківщини", діяв за дорученням НАБУ з метою її дискредитації.

Тимошенко заявила, що Копитін нібито неодноразово сам ініціював зустрічі, висловлював невдоволення роботою у фракції "Слуга народу", президентом і пропонував співпрацю.

За її твердженням, Копитін був особисто зацікавлений у закритті власної кримінальної справи і нібито передавав НАБУ інформацію, що спотворює зміст розмов.

Варто зауважити, що НАБУ підозрює Тимошенко у хабарництві. Згідно з версією правоохоронців, вона намагалася "купити" голоси інших нардепів.

Сьогодні, 16 січня, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ Тимошенко Суд Корупція Верховна рада
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу