Нардеп Копитін відповів на звинувачення Тимошенко у співпраці з НАБУ

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін відповів на закиди лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що він нібито співпрацює з НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Копитіна в Telegram .

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень і закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів", - написав він.

За словами нардепа, його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не має жодного стосунку.

"Я не беру участі в політичних іграх і тим більше - не коментую дії правоохоронних органів", - зазначив Копитін.