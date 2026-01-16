Нардеп Копитін відповів на звинувачення Тимошенко у співпраці з НАБУ
Нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін відповів на закиди лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що він нібито співпрацює з НАБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Копитіна в Telegram.
"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень і закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів", - написав він.
За словами нардепа, його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій, до яких він не має жодного стосунку.
"Я не беру участі в політичних іграх і тим більше - не коментую дії правоохоронних органів", - зазначив Копитін.
Звинувачення Тимошенко
Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко на засіданні Вищого антикорупційного суду заявила, що записи, оприлюднені НАБУ, стосуються її розмови з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним.
За її словами, ця зустріч була частиною "звичайної парламентської роботи", однак сам Копитін, як стверджує лідерка "Батьківщини", діяв за дорученням НАБУ з метою її дискредитації.
Тимошенко заявила, що Копитін нібито неодноразово сам ініціював зустрічі, висловлював невдоволення роботою у фракції "Слуга народу", президентом і пропонував співпрацю.
За її твердженням, Копитін був особисто зацікавлений у закритті власної кримінальної справи і нібито передавав НАБУ інформацію, що спотворює зміст розмов.
Варто зауважити, що НАБУ підозрює Тимошенко у хабарництві. Згідно з версією правоохоронців, вона намагалася "купити" голоси інших нардепів.
Сьогодні, 16 січня, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень