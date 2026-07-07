Нарахування пенсій для ВПО змінили: кому і як тепер їх призначатимуть

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №12301 .

Що зміниться для пенсіонерів-переселенців

Головна новація документа - держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій.

Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах - без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог.

"Здійснення соціальних і пенсійних виплат ВПО на загальних підставах незалежно від дати переміщення та без застосування вимоги підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Положення закону почнуть діяти через три місяці після офіційного оприлюднення.