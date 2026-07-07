Нарахування пенсій для ВПО змінили: кому і як тепер їх призначатимуть
Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №12301.
Що зміниться для пенсіонерів-переселенців
Головна новація документа - держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, перерахунку чи виплати пенсій.
Це означає, що ВПО отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах - без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог.
"Здійснення соціальних і пенсійних виплат ВПО на загальних підставах незалежно від дати переміщення та без застосування вимоги підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Положення закону почнуть діяти через три місяці після офіційного оприлюднення.
Нагадаємо, частині переселенців можуть призупинити виплати у липні - це стосується тих, хто вчасно не оновив дані про себе.
Також раніше в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.