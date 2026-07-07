Начисление пенсий для ВПЛ изменили: кому и как теперь их будут назначать
Верховная Рада приняла закон, изменяющий подход к социальной защите внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №12301.
Что изменится для пенсионеров-переселенцев
Главное новшество документа - государство больше не будет иметь права устанавливать для переселенцев отдельные правила назначения, перерасчета или выплаты пенсий.
Это означает, что ВПЛ будут получать пенсии и другие социальные выплаты на общих основаниях - без дополнительных процедур, специальных проверок или отдельных требований.
"Воплощение социальных и пенсионных выплат ВПЛ на общих основаниях независимо от даты перемещения и без применения требования подтверждения неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Положения закона будут действовать через три месяца после официального обнародования.
Напомним, части переселенцев могут приостановить выплаты в июле - это касается вовремя не обновивших данные о себе.
Также ранее в Украине официально стартовал пилотный проект социального жилья для ВПЛ, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.