Направлення на ВЛК у "Резерв+" змінили: про що йдеться

Що саме змінилось у "Резерв+"

За словами Черногоренко, відтепер електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" містять дату прибуття на медичний огляд.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", - уточнила заступниця міністра.

Вона додала, що таке оновлення дозволить пройти ВЛК:

без зайвих візитів до ТЦК;

без паперів;

без довжелезних черг.

Натомість українці матимуть можливість:

вирушити до визначеного медичного закладу;

у чітко встановлену дату;

пройти медогляд у конкретні терміни.

"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов'язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК", - повідомила Черногоренко.

Вона додала, що для цього "достатньо лише оформити запит у "Резерв+".

"Час - один із найцінніших людських ресурсів. І я рада, що завдяки "Резерв+" ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", - підсумувала представниця уряду.

Допис Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)