Направлення на ВЛК у "Резерв+" змінили: про що йдеться

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про нововведення у застосунку "Резерв+". Йдеться про корисні зміни щодо електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представниці уряду у Facebook.
За словами Черногоренко, відтепер електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" містять дату прибуття на медичний огляд.
"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", - уточнила заступниця міністра.
Вона додала, що таке оновлення дозволить пройти ВЛК:
Натомість українці матимуть можливість:
"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов'язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК", - повідомила Черногоренко.
Вона додала, що для цього "достатньо лише оформити запит у "Резерв+".
"Час - один із найцінніших людських ресурсів. І я рада, що завдяки "Резерв+" ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", - підсумувала представниця уряду.
Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.
Читайте також, як військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн і що відомо про цю функцію в "Резерв+".
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