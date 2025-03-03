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Направлення на ВЛК у "Резерв+" змінили: про що йдеться

Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" змінили (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про нововведення у застосунку "Резерв+". Йдеться про корисні зміни щодо електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представниці уряду у Facebook.

Що саме змінилось у "Резерв+"

За словами Черногоренко, відтепер електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" містять дату прибуття на медичний огляд.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", - уточнила заступниця міністра.

Вона додала, що таке оновлення дозволить пройти ВЛК:

  • без зайвих візитів до ТЦК;
  • без паперів;
  • без довжелезних черг.

Натомість українці матимуть можливість:

  • вирушити до визначеного медичного закладу;
  • у чітко встановлену дату;
  • пройти медогляд у конкретні терміни.

"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов'язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК", - повідомила Черногоренко.

Вона додала, що для цього "достатньо лише оформити запит у "Резерв+".

"Час - один із найцінніших людських ресурсів. І я рада, що завдяки "Резерв+" ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", - підсумувала представниця уряду.

Допис Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"Резерв+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).

У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Читайте також, як військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн і що відомо про цю функцію в "Резерв+".

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