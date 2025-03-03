Направления на ВВК в "Резерв+" изменили: о чем речь

Что именно изменилось в "Резерв+"

По словам Черногоренко, отныне электронные направления на ВВК в "Резерв+" содержат дату прибытия на медицинский осмотр.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения", - уточнила заместитель министра.

Она добавила, что такое обновление позволит пройти ВВК:

без лишних визитов в ТЦК;

без бумаг;

без длинных очередей.

Вместо этого украинцы будут иметь возможность:

отправиться в определенное медицинское учреждение;

в четко установленную дату;

пройти медосмотр в конкретные сроки.

"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК", - сообщила Черногоренко.

Она добавила, что для этого "достаточно лишь оформить запрос в "Резерв+".

"Время - один из самых ценных человеческих ресурсов. И я рада, что благодаря "Резерв+" мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", - подытожила представительница правительства.

Пост Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)