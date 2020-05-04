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Направлением развития Украины довольны около 30% граждан

Новости » Политика     04.05.2020 - 15:52
Направлением развития Украины довольны около 30% граждан
Фото: митинг предпринимателей под Кабмином (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оптимизм сохраняют меньшинство украинцев

В конце апреля 2020 года 28,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,7% - что события развиваются в неправильном направлении, а 22,4% затрудняются с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Направлением развития Украины довольны около 30% граждан

По данным опроса, 28,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 50,1% заявили, что способна преодолеть в более отдаленной перспективе, 14,5% убеждены, что Украина вообще не способна преодолеть проблемы, а 6,6% затруднились с ответом.

Направлением развития Украины довольны около 30% граждан

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в конце апреля 2020 года только к президенту Владимиру Зеленскому доверие высказывается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). В отношении других политиков, чьи фамилии были представлены в опроснике, недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце апреля в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

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