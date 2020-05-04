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Рейтинг Зеленского продолжает снижаться

Новости » Политика     04.05.2020 - 11:59
Рейтинг Зеленского продолжает снижаться
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

За президента планируют голосовать 27,7% от всех украинцев и 42,6% от тех, кто определился

Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали бы 42,6% украинцев.

Среди всех украинцев в конце апреля:

  • 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 9,7% - за Петра Порошенко,
  • 8% - за Юрия Бойко,
  • 6,3% - за Юлию Тимошенко,
  • 4,1% - за Игоря Смешко,
  • 2,8% - за Анатолия Гриценко,
  • 2,3% - за Олега Ляшко,
  • 1,2% - за Святослава Вакарчука,
  • 0,5% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 2,4%,
  • 3,6% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
  • 20,1% - не определились, за кого голосовать,
  • 2,7% - отказались отвечать на вопрос,
  • 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (по данным КМИС, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то опрос дает следующие результаты:

  • 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 14,9% - за Петра Порошенко,
  • 12,2% - за Юрия Бойко,
  • 9,7% - за Юлию Тимошенко,
  • 6,4% - за Игоря Смешко,
  • 4,3% - за Анатолия Гриценко,
  • 3,5% - за Олега Ляшко,
  • 1,8% - за Святослава Вакарчука,
  • 0,8% - за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов - всего 3,7%

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным КМИС, в начале апреля 2020 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%.

В конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относились 47% украинцев, негативно - 24%.

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