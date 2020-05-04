Рейтинг Зеленского продолжает снижаться

За президента планируют голосовать 27,7% от всех украинцев и 42,6% от тех, кто определился
Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По данным опроса, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали бы 42,6% украинцев.
Среди всех украинцев в конце апреля:
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (по данным КМИС, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то опрос дает следующие результаты:
Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к - для показателей близких к 1%.
Напомним, по данным КМИС, в начале апреля 2020 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%.
В конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относились 47% украинцев, негативно - 24%.