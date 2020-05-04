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Обнародован свежий президентский рейтинг

Новости » Политика     04.05.2020 - 14:22
Обнародован свежий президентский рейтинг
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные Центра Разумкова примерно совпадают с результаты других опросов

Если бы в конце апреля в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 12,8% респондентов планируют голосовать за Петра Порошенко, 10,8% - за Юрия Бойко, 6,0% за Игоря Смешко, 5,4% - за Юлию Тимошенко, 3,5% - за Анатолия Гриценко, 2% - за Олега Ляшко.

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля, за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали бы 42,6% украинцев.

Отметим, по данным опроса, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в конце апреля, то в Верховную раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

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