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Украинцы существенно изменили оценку событий в стране

Новости » Политика     21.02.2020 - 10:40
Украинцы существенно изменили оценку событий в стране
Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении

В феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении 25% респондентов (в сентябре - 17%, в декабре - 36%).

Украинцы существенно изменили оценку событий в стране

Таким образом, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, отмечают социологи.

По сравнению с предыдущими месяцами, уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 г. такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%) Доли тех, считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), что не способна их преодолеть - соответственно (6%, 11% и 15%).

Украинцы существенно изменили оценку событий в стране

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной Рады и Кабинета министров.

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