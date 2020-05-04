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Напрямком розвитку України задоволені близько 30% громадян

Новини » Політика     04.05.2020 - 15:52
Напрямком розвитку України задоволені близько 30% громадян
Фото: мітинг підриємців під Кабміном (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптимізм зберігають меншість українців

Наприкінці квітня 2020 року 28,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 48,7% - що події розвиваються в неправильному напрямі, а 22,4% вагаються з відповіддю. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Напрямком розвитку України задоволені близько 30% громадян

За даними опитування, 28,8% респондентів вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 50,1% заявили, що здатна подолати у більш віддаленій перспективі, 14,5% переконані, що Україна взагалі не здатна подолати проблеми, а 6,6% вагаються з відповіддю.

Напрямком розвитку України задоволені близько 30% громадян

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці квітня 2020 року лише до президента Володимира Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Стосовно інших політиків, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

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