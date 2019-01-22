НАПК выявило недостоверные данные в декларациях 5 должностных лиц

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Недостоверные сведения в декларациях чиновников превышают сумму 250 прожиточных минимумов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные сведения в декларациях 5 чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, частичное подтверждение информации, имеющейся в обращениях произошло в отношении 1-го лица, а также в отношении 1 должностного лица сведения подтверждены не были.

В частности, решение о результатах полных проверок приняты относительно е-деклараций, которые были поданы:

Кисловским Алексеем Вячеславовичем, депутатом Одесского городского совета, за 2016 год.

Оверком Игорем Ивановичем, депутатом Ирпенского городского совета, за 2016 год.

иором Олегом Владимировичем, начальником отдела следственного управления Национальной полиции в Донецкой области, за 2015 и 2016 годы.

Николаенко Олегом Михайловичем, заместителем начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни ДФС Украины, за 2015 и 2016 годы.

Иванчук Оксаной Владимировной, ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в Бугском, Бродовском, Сокальском, Радеховском районах и г. Червонограде Управление контроля за использованием и охраной земель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Львовской области, 2016 год.

"По результатам выяснения достоверности задекларированных сведений установлено, что недостоверные сведения в декларациях указанных 5-ти должностных лиц превышают сумму 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на день подачи деклараций. Нарушение влечет за собой наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 366-1 УК украины)", - говорится в сообщении

Ранее НАПК продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года.

Кроме того, НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий.