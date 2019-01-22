НАПК выявило недостоверные данные в декларациях 5 должностных лиц

Недостоверные сведения в декларациях чиновников превышают сумму 250 прожиточных минимумов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные сведения в декларациях 5 чиновников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщается, частичное подтверждение информации, имеющейся в обращениях произошло в отношении 1-го лица, а также в отношении 1 должностного лица сведения подтверждены не были.
В частности, решение о результатах полных проверок приняты относительно е-деклараций, которые были поданы:
"По результатам выяснения достоверности задекларированных сведений установлено, что недостоверные сведения в декларациях указанных 5-ти должностных лиц превышают сумму 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на день подачи деклараций. Нарушение влечет за собой наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 366-1 УК украины)", - говорится в сообщении
Ранее НАПК продлило срок подачи финансовых отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года.
Кроме того, НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий.