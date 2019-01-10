НАЗК провела повні перевірки 590 декларацій з 2,2 млн

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Нацагентство подало до правоохоронних органів 253 висновки щодо порушень у деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції станом на 9 січня 2019 року затвердило 590 результатів повних перевірок декларацій, з них 447 у 2018 році. Ця інформація міститься у відповіді НАЗК на запит РБК-Україна.

Як зазначається у листі НАЗК, на початок 2019 року до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 2 897 416 електронних документів, з них 2 195 951 щорічних декларацій.

Протягом 2018 року у НАЗК було опрацьовано понад 11 тисяч запитів на проведення спеціальних перевірок, 2207 повідомлень викривачів щодо можливого декларування недостовірної інформації.

Для здійснення досудового розслідування до правоохоронних органів направлено 253 обґрунтованих висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень за результатами повних перевірок декларацій та контролю своєчасності їх подання, йдеться у відповіді.

Крім того, за матеріалами НАЗК розпочаті кримінальні провадження відносно чотирьох політичних партій.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло припис Київському міському голові Віталію Кличку. Так, припис внесено за результатами планової перевірки дотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" у Київській міській раді.