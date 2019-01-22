НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях 5 посадовців

Недостовірні відомості в деклараціях посадовців перевищують суму 250 прожиткових мінімумів
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у деклараціях 5 посадовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Як повідомляється, часткове підтвердження інформації, наявної у зверненнях відбулося стосовно 1-ї особи, а також стосовно 1-ї посадової особи відомості підтверджені не були.
Зокрема, рішення про результати повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:
"За результатами з’ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що недостовірні відомості в деклараціях зазначених 5-ти посадовців перевищують суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларацій. Порушення тягне за собою покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (стаття 366-1 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Раніше НАЗК продовжило термін подачі фінансових звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року.
Окрім того, НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій.