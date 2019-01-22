НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях 5 посадовців

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Недостовірні відомості в деклараціях посадовців перевищують суму 250 прожиткових мінімумів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у деклараціях 5 посадовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, часткове підтвердження інформації, наявної у зверненнях відбулося стосовно 1-ї особи, а також стосовно 1-ї посадової особи відомості підтверджені не були.

Зокрема, рішення про результати повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:

Кісловським Олексієм Вячеславовичем, депутатом Одеської міської ради, за 2016 рік.

Оверком Ігорем Івановичем, депутатом Ірпінської міської ради, за 2016 рік.

Кіором Олегом Володимировичем, начальником відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, за 2015 та 2016 роки.

Ніколаєнком Олегом Михайловичем, заступником начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста "Західний" Київської міської митниці ДФС України, за 2015 та 2016 роки.

Іванчук Оксаною Володимирівною, провідним спеціалістом відділу контролю за використанням та охороною земель у Буському, Бродівському, Сокальському, Радехівському районах та м. Червонограді Управління з контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Львівській області, за 2016 рік.

"За результатами з’ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що недостовірні відомості в деклараціях зазначених 5-ти посадовців перевищують суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларацій. Порушення тягне за собою покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (стаття 366-1 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Раніше НАЗК продовжило термін подачі фінансових звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року.

Окрім того, НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій.