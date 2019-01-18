НАЗК продовжило термін подачі звітів політичних партій

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Політпартії мають подати звіти до 11 лютого

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжило термін подачі фінансових звітів політичних партій до 11 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

У відомтсві відзначили, що політичні партії мають підготувати і подати звіти за ІV квартал 2018 року (щоквартальні) та звіти за 2018 рік (щорічні).

Раніше повідомлялось, що НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій. НАЗК перевірило 276 фінансових звітів політичних партій за ІІІ квартал 2018 року й виявило порушення у звітах 43 політичних партій, зокрема, у звітах п’яти парламентських партій ("Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Об’єднання "Самопоміч", "Народний фронт").

Нагадаємо, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінпідтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю.

Відзначимо, станом на 9 січня 2019 року НАЗК затвердило 590 результатів повних перевірок декларацій, з них 447 у 2018 році.