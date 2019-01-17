ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій

Новини » Політика    17.01.2019 - 11:42
НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій
Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Загалом НАЗК виявило порушення у звітах 43 політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті НАЗК.

Як зазначається, НАЗК перевірило 276 фінансових звітів політичних партій за ІІІ квартал 2018 року й виявило порушення у звітах 43 політичних партій, зокрема, у звітах п’яти парламентських партій ("Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Об’єднання "Самопоміч", "Народний фронт").

Крім того, порушення виявлені у звітах таких партій:

  • "Сила людей",
  • "Соціальна альтернатива",
  • "Соціал-демократична партія",
  • "Громадянська позиція",
  • "Партія зелених України",
  • "Рух нових сил Михайла Саакашвілі",
  • "Аграрна партія України",
  • "5.10",
  • "Сильна Україна",
  • "Основа",
  • "Всеукраїнське об’єднання "Черкащани",
  • "Ліберально-демократична партія України",
  • "Наш край",
  • "Українська республіканська партія",
  • "Солідарність правих сил",
  • "Партія пенсіонерів України",
  • "За краще життя",
  • "Партія ветеранів Афганістану",
  • "Народних рух України",
  • "Християнсько-ліберальна партія України",
  • "Україна завтра", 
  • "Справжня Україна",
  • "Велика Україна",
  • "Народно-трудовий союз України",
  • "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість",
  • "Українське об’єднання патріотів - УКРОП",
  • "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка",
  • "За конкретні справи",
  • "Розумна сила",
  • "Конгрес українських націоналістів",
  • "Українська православна асамблея",
  • "За Україну!",
  • "Демальянс (Демократичний альянс)",
  • "Соціал-демократична партія України (Об’єднана)",
  • "Національний корпус",
  • "Воля",
  • "Громадський рух «Народний контроль",
  • "Комуністична партія України".  

"Виявлено порушення порядку подання звіту політичної партії та порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК запросило 10 осіб прибути до агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Також повідомлялося, що у 2018 році НАЗК опрацювало 1280 звернень про можливе порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень. 

Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019 Кампанія Зеленського фінансується за рахунок "Кварталу", - джерела
Новини України фінансиНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся