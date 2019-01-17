Загалом НАЗК виявило порушення у звітах 43 політичних партій
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті НАЗК.
Як зазначається, НАЗК перевірило 276 фінансових звітів політичних партій за ІІІ квартал 2018 року й виявило порушення у звітах 43 політичних партій, зокрема, у звітах п’яти парламентських партій ("Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Об’єднання "Самопоміч", "Народний фронт").
Крім того, порушення виявлені у звітах таких партій:
"Виявлено порушення порядку подання звіту політичної партії та порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК запросило 10 осіб прибути до агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративні правопорушення.
Також повідомлялося, що у 2018 році НАЗК опрацювало 1280 звернень про можливе порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень.