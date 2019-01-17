Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Загалом НАЗК виявило порушення у звітах 43 політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у фінансових звітах 5 парламентських партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті НАЗК.

Як зазначається, НАЗК перевірило 276 фінансових звітів політичних партій за ІІІ квартал 2018 року й виявило порушення у звітах 43 політичних партій, зокрема, у звітах п’яти парламентських партій ("Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Об’єднання "Самопоміч", "Народний фронт").

Крім того, порушення виявлені у звітах таких партій:

"Сила людей",

"Соціальна альтернатива",

"Соціал-демократична партія",

"Громадянська позиція",

"Партія зелених України",

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі",

"Аграрна партія України",

"5.10",

"Сильна Україна",

"Основа",

"Всеукраїнське об’єднання "Черкащани",

"Ліберально-демократична партія України",

"Наш край",

"Українська республіканська партія",

"Солідарність правих сил",

"Партія пенсіонерів України",

"За краще життя",

"Партія ветеранів Афганістану",

"Народних рух України",

"Християнсько-ліберальна партія України",

"Україна завтра",

"Справжня Україна",

"Велика Україна",

"Народно-трудовий союз України",

"Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість",

"Українське об’єднання патріотів - УКРОП",

"УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка",

"За конкретні справи",

"Розумна сила",

"Конгрес українських націоналістів",

"Українська православна асамблея",

"За Україну!",

"Демальянс (Демократичний альянс)",

"Соціал-демократична партія України (Об’єднана)",

"Національний корпус",

"Воля",

"Громадський рух «Народний контроль",

"Комуністична партія України".

"Виявлено порушення порядку подання звіту політичної партії та порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК запросило 10 осіб прибути до агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Також повідомлялося, що у 2018 році НАЗК опрацювало 1280 звернень про можливе порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень.