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НАПК получило почти 1300 обращений о конфликте интересов в 2018

Новости » Политика    14.01.2019 - 14:09
НАПК получило почти 1300 обращений о конфликте интересов в 2018
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Было предоставлено почти тысячу разъяснений о наличии или отсутствии конфликта интересов

Департамент мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК в прошлом году обработал 1280 обращений о возможном нарушении требований закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и связанных с этим ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook НАПК.

НАПК получило почти 1300 обращений о конфликте интересов в 2018

Так, обращения были получены как от физических, так и от юридических лиц.

НАПК получило почти 1300 обращений о конфликте интересов в 2018

"В 2018 году Департамент мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции проработал 1280 сообщений (заявления, жалобы и т.д.) от физических и юридических лиц о возможном нарушении требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов и связанных с этим ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент предоставил 949 разъяснений о наличии или отсутствии конфликта интересов и порядка действий в отношении его урегулирования.

Напомним, НАПК в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованных вывода по выявлению признаков уголовных преступлений в декларациях.

РБК-Украина также писало, что нацагентство обнародовало топ-перечень выявленных признаков нарушений антикоррупционного законодательства за декабрь прошлого года. Его возглавил нардеп Евгений Геллер.

Добавим, НАПК получило доступ к 13 из 16 государственных реестров.

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