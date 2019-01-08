НАПК опубликовало топ-10 нарушителей антикоррупционного законодательства в декабре

Фото: Евгений Геллер (УНИАН)

В первую пятерку нарушителей вошли четыре нардепа

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнародовало топ-перечень выявленных признаков нарушений антикоррупционного законодательства за декабрь прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, возглавил рейтинг нардеп Евгений Геллер.

"На первом месте рейтинга, составленного пресс-службой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - обоснованный вывод о зафиксированных признаках незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины Евгением Геллером, который был направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - сказано в сообщении.

При этом на втором и третьем местах рейтинга - предоставление недостоверных сведений в декларациях. Два обоснованные выводы составлены в отношении депутата Верховной рады Дениса Омельяновича и один обоснованный вывод - в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Харчука.

На четвертом и пятом местах - админпротоколы за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов, составленные в отношении депутатов ВР Сергея Дунаева и Георгия Логвинского.

Кроме того, в перечень нарушителей попали глава Луцкой райгосадминистрации Тарас Яковлев, прокурор Киевской местной прокуратуры Кристина Шилина, проректор по научно-педагогической работе Одесского НМУ Владлена Дубилина и депутат Ивано-Франковского городского совета Александра Федорук.

Указано, что в целом НАПК в декабре 2018 года зафиксировало 111 нарушений антикоррупционного законодательства.

Напомним, НАПК внесло 4 предписания первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и одно предписание министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованные выводы о выявлении признаков уголовных правонарушений в декларациях.

Добавим, во вторник, 1 января, в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.