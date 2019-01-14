НАЗК отримало майже 1300 звернень щодо конфлікту інтересів у 2018

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Було надано майже тисячу роз'яснень щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів

Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК у минулому році опрацював 1280 звернень про можливе порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з цим обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook НАЗК.

Так, звернення були отримані як від фізичних, так і від юридичних осіб.

"У 2018 році Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції опрацював 1280 повідомлень (заяви, скарги тощо) від фізичних та юридичних осіб про можливе порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних із цим обмежень", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що департамент надав 949 роз’яснень щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів та порядку дій стосовно його врегулювання.

Нагадаємо, НАЗК у минулому році направило до правоохоронних органів 253 обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень у деклараціях.

РБК-Україна також писало, що нацагентство оприлюднило топ-перелік виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень минулого року. Його очолив нардеп Євгеній Гєллєр.

Додамо, НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів.