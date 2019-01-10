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НАПК получило доступ к 13 из 16 государственных реестров

Новости » Политика    10.01.2019 - 21:00
НАПК получило доступ к 13 из 16 государственных реестров
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

В Нацагентстве не могут получить доступ к трем реестров

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечило заключение протоколов о автоматизированном обмене информацией с 13 реестрами и информационными базами данных. Эта информация содержится в ответе НАПК на запрос РБК-Украина.

Как отмечается в ответе, с целью заключения протоколов автоматизированного обмена еще с 3-мя реестрами Министерства юстиции (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр) Национальным агентством разработан и одобрен Кабинетом министров проект закона относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий (регистрационный номер 7276), который внесен в Верховную раду

"До сих пор вопрос доступа к вышеуказанным трем реестрам не решен, вместе с тем это не станет препятствием для запуска ИТС ЛАК", - говорится в ответе.

Как сообщало РБК-Украина, НАПК планирует запустить автоматизированную систему проверки электронных деклараций ИТС ЛАК.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

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