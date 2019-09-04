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НАПК обнаружило 337 нарушений антикоррупционного законодательства

Новости » Финансы    04.09.2019 - 15:02
НАПК обнаружило 337 нарушений антикоррупционного законодательства
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Все админпротоколы направили в суд

Национальное агентство по предупреждению коррупции в августе 2019 года выявило 337 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что сотрудники НАПК составили и направили в суд 273 протокола об административных правонарушениях. Из них 46 админпротоколов за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 6 админпротоколов - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротоколы - о нарушении ограничений относительно получения подарков, и 3 админпротоколы - о невыполнении требований НАПК.

За нарушение сроков представления деклараций составлено 5 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 33 админпротокола, 1 админпротокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также НАПК утвердило 52 вывода о правонарушениях, связанных с коррупцией. Из них в 25 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего на 134,6 миллиона гривен, а также установлены признаки умышленного непредставления 27 деклараций.

НАПК обнаружило 337 нарушений антикоррупционного законодательстваИнфографика (nazk.gov.ua)

Кроме этого, в августе начато 40 полных проверок деклараций и утвержден 302 решения о результатах полных проверок деклараций. Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 2133 нарушения антикоррупционного законодательства.

Напомним, ранее НАПК выявило нарушения в декларациях городских глав Конотопа и Бахмута, а также одного члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Ранее сообщалось, что НАПК просит НАБУ открыть уголовное производство по факту недекларирования председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером 590 тысяч гривен доходов своей жены.

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