НАПК выявило нарушения в декларациях двух мэров и члена ВККС

Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

НАПК нашли недостоверные сведения в декларациях чиновников на сумму 65,9 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в документах четырех чиновников. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что недостоверную информацию в декларациях подали: Бахмутский городской голова Алексей Рева, мэр города Конотоп Артем Семенихин, заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Марченко и член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимир Бутенко.

Алексей Рева в декларации за 2016 год не указал сведения о финансовых обязательствах, возникших у его жены в пользу ООО "ПКП "ДЕМИ" и ООО "ТПК" на общую сумму почти 63 млн гривен .

Артем Семенихин в декларации за 2016 не задекларировал прицеп и сведения об аренде жилого дома, а также не указал сведения о наличии у него корпоративных прав и задолженности по финансовым обязательствам, которые возникли вследствие непогашения им задолженности по кредитному договору. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя составляет более 1,7 млн гривен.

Также установлено, что Владислав Марченко в декларации за 2016 не задекларировал земельный участок и прогулочное судно Kolibri KM 450D. А также недостоверно указал сведения о автомобиле и размере полученных им и женой доходов. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму почти 800 тыс. гривен.

По результатам проверки декларации Владимира Бутенко за 2016 было установлено, что чиновник не задекларировал земельный участок, который принадлежит супруге. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации составляет более 400 тыс. гривен.

НАПК приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.