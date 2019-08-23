НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование Мангером 590 тыс. гривен доходов

Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мангер не указал сведения о полученном женой доходе в виде дивидендов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту недекларирования председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером 590 тысяч гривен доходов своей жены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В агентстве сообщили, что Мангер в декларации за 2016 (исправленной) не указал сведения о полученном женой доходе в виде дивидендов от ООО "Екозерно". Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя Херсонского областного совета составляет почти 590 тысяч гривен.

НАПК приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в НАБУ.

Напомним, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер является подозреваемым в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский суд Киева арестовал Мангера с залогом в почти 2,5 млн гривен. Позже за него внесли залог и он вышел из-под стражи.

24 июля стало известно, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.