ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавства

Новини » Фінанси    04.09.2019 - 15:02
НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавства
Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Всі адмінпротоколи направили до суду

Національне агентство з питань запобігання корупції в серпні 2019 року виявило 337 порушень антикорупційного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що співробітники НАЗК склали і направили до суду 273 протоколи про адміністративні правопорушення. З них 46 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, 6 адмінпротоколів про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи про порушення обмежень щодо одержання подарунків, і 3 адмінпротоколи - про невиконання вимог НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 5 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані - 33 адмінпротоколи, 1 адмінпротокол за декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також НАЗК затвердив 52 висновки про правопорушення, пов'язані з корупцією. З них у 25 деклараціях виявлені недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - всього на 134,6 мільйона гривень, а також встановлені ознаки умисного неподання 27 декларацій.

НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавстваІнфографіка (nazk.gov.ua)

Крім цього, у серпні розпочато 40 повних перевірок декларацій та затверджено 302 рішення про результати повних перевірок декларацій. Всього з початку року Національне агентство зафіксувало 2133 порушення антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило порушення в деклараціях міських голів Конотопа та Бахмута, а також одного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Раніше повідомлялося, що НАЗК просить НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської облради Владиславом Мангером 590 тисяч гривень доходів своєї дружини.

САП направила генпрокурору проект підозри Корчак Смолій прокоментував результати перевірки декларацій
Новини України Декларації про доходинарушенияНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся