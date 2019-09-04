НАЗК виявило 337 порушень антикорупційного законодавства

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Всі адмінпротоколи направили до суду

Національне агентство з питань запобігання корупції в серпні 2019 року виявило 337 порушень антикорупційного законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що співробітники НАЗК склали і направили до суду 273 протоколи про адміністративні правопорушення. З них 46 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, 6 адмінпротоколів про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи про порушення обмежень щодо одержання подарунків, і 3 адмінпротоколи - про невиконання вимог НАЗК.

За порушення термінів подання декларацій складено 5 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані - 33 адмінпротоколи, 1 адмінпротокол за декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також НАЗК затвердив 52 висновки про правопорушення, пов'язані з корупцією. З них у 25 деклараціях виявлені недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - всього на 134,6 мільйона гривень, а також встановлені ознаки умисного неподання 27 декларацій.

Інфографіка (nazk.gov.ua)

Крім цього, у серпні розпочато 40 повних перевірок декларацій та затверджено 302 рішення про результати повних перевірок декларацій. Всього з початку року Національне агентство зафіксувало 2133 порушення антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило порушення в деклараціях міських голів Конотопа та Бахмута, а також одного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Раніше повідомлялося, що НАЗК просить НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської облради Владиславом Мангером 590 тисяч гривень доходів своєї дружини.