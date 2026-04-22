Напади, погрози та велика наркомережа: Нацполіція викрила зв’язок U420 з "Хімпромом" (відео)

Що таке "Хімпром"

"Хімпром" - це не просто банда. Це розгалужена злочинна система з чіткою структурою, яка діяла одночасно в кількох напрямках:

незаконна торгівля наркотиками;

насильницькі злочини - напади, погрози, облиття кислотою;

шахрайські кол-центри, що обманювали жителів ЄС;

масштабний продаж синтетичних канабіноїдів через мережу магазинів U-420.

Організатора спільноти оголошено в міжнародний розшук іще в 2019 році. Переховуючись за кордоном, він продовжував дистанційно керувати угрупованням.

Фото: Обшуки у магазинах U420: що інкримінують мережі (t.me/UA_National_Police)

Насильство на замовлення

Тих, хто ставав на заваді, переслідували або фізично усували. Правоохоронці задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів - учинених або замовлених членами "Хімпрому".

У матеріалах справи - записи переговорів. В одному з них обговорюється напад на людину:

"500 тисяч доларів, якщо жінку облив кислотою, гарно облив. По 250 за кожного. Ну, можна і по одному, в принципі".

Шахрайство на 50 млн гривень

Паралельно з наркоторгівлею "Хімпром" заробляв на обмані іноземців. Мережа кол-центрів ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини.

Загальні збитки - майже 50 мільйонів гривень. Про масштаб свідчать і власні переговори членів групи:

"На Чехію, Румунію і Словакію він в серпні заробив нам 1 770 000 доларів", - сказав фігурант схеми.

Проект U-420: синтетика у вигляді цукерок

Скориставшись прогалинами в законодавстві, учасники угруповання налагодили ввезення синтетичних канабіноїдів і виготовляли з них широкий асортимент продуктів. Основний товар - джойнти, таблетки "Сонрелакс", цукерки, желейні ведмедики та кальянні суміші.

Київ і Дніпро стали головними виробничими майданчиками. Мережа збуту за кілька місяців виросла з 13 до 105 торгових точок по всій країні. Самі організатори планували охопити Київ, Одесу, Дніпро, Харків і Львів.

Коли Національна поліція у вересні 2025 року ініціювала обмеження обігу таких речовин, "Хімпром" намагався заблокувати це рішення. Незважаючи на спроби, обмеження набули чинності у лютому 2026 року.

281 обшук за один день

14 квітня 2026 року правоохоронці провели масштабну операцію: 281 обшук у Києві та 10 областях. Ліквідовано місця виробництва, фасування і збуту продукції.

Вилучено:

понад 54 000 літрів готової продукції з CBD;

більше 12 000 джойнтів;

20 000 таблеток "Сонрелакс";

більше 4 000 банок з цукерками та желейними ведмедиками;

майже 20 000 літрів екстракту для кальянного тютюну;

понад 3 000 кілограмів суміші для джойнтів та кальянної суміші;

більше 300 мобільних телефонів;

понад 1 000 банківських карток;

145 печаток, документи, готівку на 7 мільйонів гривень.

Орієнтовна вартість усього вилученого - понад 75 мільйонів гривень.

Заморожені рахунки і підозри

Накладено арешт на 416 рахунків підприємців, залучених до схеми. Заблоковано криптовалюту на суму майже 1 мільйон доларів США.

Для приховування доходів організатори використовували 145 підставних підприємців, рахунками яких керували з однієї IP-адреси. Лише за два дні один із таких підприємців отримав на рахунок 56 мільйонів гривень.

Чотирьом учасникам спільноти повідомлено про підозру за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора досі розшукують.

Хто стоїть за "Хімпромом"

Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець". Іще в 2019 році він виїхав за кордон, переховується, за даними слідства, в Мексиці - і звідти дистанційно керує всією мережею.

Фото: фрагмент з погроз фігуранта злочинної спільноти "Хімпром" (скриншот з відео Нацполіції)

Саме тоді, 2019 року, поліція вперше викрила "Хімпром": тоді підозри отримали майже 30 осіб, 19 із них згодом засудили. Проте організатор зробив висновки - модернізував схему так, щоб учасники не знали один одного, і розбив діяльність на окремі напрями.

Операцію проводили за підтримки DEA - Адміністрації боротьби з наркотиками США. Генеральний прокурор особисто контролював процес.