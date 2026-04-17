Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ на 100 млн гривень

В Україні викрили схему розкрадання коштів на забезпеченні підрозділів ЗСУ паливною деревиною. Збитки державі від махінацій посадовців та підприємців оцінюють у понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

Для ліквідації злочинної мережі 15 квітня правоохоронці провели скоординовану спецоперацію. У межах 20 кримінальних проваджень відбулося 49 обшуків на території 15 областей України та в Києві.

До слідчих дій залучили співробітників Нацполіції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку та представників прокуратури.

За даними слідства, до махінацій причетні посадовці регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь та пов'язані з ними підприємці-підрядники. Зловмисники укладали договори за цінами, які на 30-40% перевищували ринкові.

Фото: повідомлення зловмисникам про підозру (npu.gov.ua)

Крім того, деревину часто постачали не в повному обсязі, а цифри в офіційних документах маніпулятивно викривляли. Це призводило до системних втрат бюджету, призначеного для забезпечення військових підрозділів.

Наразі про підозру повідомлено шістьом організаторам схем - серед них колишні та чинні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь.

Залежно від скоєного, дії фігурантів кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

ст. 367 (Службова недбалість)

ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби)

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути залучені до схеми.