Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ на 100 млн гривень

12:02 17.04.2026 Пт
Зловмисники "задирали" ціни на 30-40%, ще й постачали деревину не в повному обсязі
aimg Валерій Ульяненко
Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ на 100 млн гривень Фото: шістьом зловмисникам вже повідомили про підозру (npu.gov.ua)

В Україні викрили схему розкрадання коштів на забезпеченні підрозділів ЗСУ паливною деревиною. Збитки державі від махінацій посадовців та підприємців оцінюють у понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

Для ліквідації злочинної мережі 15 квітня правоохоронці провели скоординовану спецоперацію. У межах 20 кримінальних проваджень відбулося 49 обшуків на території 15 областей України та в Києві.

До слідчих дій залучили співробітників Нацполіції, ДБР, БЕБ, СБУ, Військової служби правопорядку та представників прокуратури.

За даними слідства, до махінацій причетні посадовці регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь та пов'язані з ними підприємці-підрядники. Зловмисники укладали договори за цінами, які на 30-40% перевищували ринкові.

Фото: повідомлення зловмисникам про підозру (npu.gov.ua)

Крім того, деревину часто постачали не в повному обсязі, а цифри в офіційних документах маніпулятивно викривляли. Це призводило до системних втрат бюджету, призначеного для забезпечення військових підрозділів.

Наразі про підозру повідомлено шістьом організаторам схем - серед них колишні та чинні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь.

Залежно від скоєного, дії фігурантів кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
  • ст. 367 (Службова недбалість)
  • ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби)

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути залучені до схеми.

Нагадаємо, в Україні викрили шахрайську схему, в який через фейкові повідомлення про "грошову допомогу" від міжнародних організацій та енергетиків зловмисники намагалися викрасти дані банківських карток.

РБК-Україна також писало про шахрайську схему в Telegram, де фейковий канал під виглядом "енергодопомоги" від ЄС збирав персональні дані українців.

