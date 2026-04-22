Нападения, угрозы и большая наркосеть: Нацполиция разоблачила связь U420 с "Химпромом" (видео)

Что такое "Химпром"

"Химпром" - это не просто банда. Это разветвленная преступная система с четкой структурой, которая действовала одновременно в нескольких направлениях:

незаконная торговля наркотиками;

насильственные преступления - нападения, угрозы, обливание кислотой;

мошеннические колл-центры, которые обманывали жителей ЕС;

масштабная продажа синтетических каннабиноидов через сеть магазинов U-420.

Организатор сообщества объявлен в международный розыск еще в 2019 году. Скрываясь за границей, он продолжал дистанционно управлять группировкой.

Фото: Обыски в магазинах U420: что инкриминируют сети (t.me/UA_National_Police)

Насилие на заказ

Тех, кто становился на пути, преследовали или физически устраняли. Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений - совершенных или заказанных членами "Химпрома".

В материалах дела - записи переговоров. В одном из них обсуждается нападение на человека:

"500 тысяч долларов, если женщину облил кислотой, хорошо облил. По 250 за каждого. Ну, можно и по одному, в принципе".

Мошенничество на 50 млн гривен

Параллельно с наркоторговлей "Химпром" зарабатывал на обмане иностранцев. Сеть колл-центров обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии.

Общие убытки - почти 50 миллионов гривен. О масштабе свидетельствуют и собственные переговоры членов группы:

"На Чехию, Румынию и Словакию он в августе заработал нам 1 770 000 долларов", - сказал фигурант схемы.

Проект U-420: синтетика в виде конфет

Воспользовавшись пробелами в законодательстве, участники группировки наладили ввоз синтетических каннабиноидов и изготавливали из них широкий ассортимент продуктов. Основной товар - джойнты, таблетки "Сонрелакс", конфеты, желейные мишки и кальянные смеси.

Киев и Днепр стали главными производственными площадками. Сеть сбыта за несколько месяцев выросла с 13 до 105 торговых точек по всей стране. Сами организаторы планировали охватить Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.

Когда Национальная полиция в сентябре 2025 года инициировала ограничение оборота таких веществ, "Химпром" пытался заблокировать это решение. Несмотря на попытки, ограничения вступили в силу в феврале 2026 года.

281 обыск за один день

14 апреля 2026 года правоохранители провели масштабную операцию: 281 обыск в Киеве и 10 областях. Ликвидированы места производства, фасовки и сбыта продукции.

Изъято:

более 54 000 литров готовой продукции с CBD;

более 12 000 джойнтов;

20 000 таблеток "Сонрелакс";

более 4 000 банок с конфетами и желейными мишками;

почти 20 000 литров экстракта для кальянного табака;

более 3 000 килограммов смеси для джойнтов и кальянной смеси;

более 300 мобильных телефонов;

более 1 000 банковских карт;

145 печатей, документы, наличные на 7 миллионов гривен.

Ориентировочная стоимость всего изъятого - более 75 миллионов гривен.

Замороженные счета и подозрения

Наложен арест на 416 счетов предпринимателей, вовлеченных в схему. Заблокирована криптовалюта на сумму почти 1 миллион долларов США.

Для сокрытия доходов организаторы использовали 145 подставных предпринимателей, счетами которых управляли с одного IP-адреса. Только за два дня один из таких предпринимателей получил на счет 56 миллионов гривен.

Четырем участникам сообщества сообщено о подозрении по части второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Организатора до сих пор разыскивают.

Кто стоит за "Химпромом"

Лидер группировки - гражданин России с псевдонимом "Мексиканец". Еще в 2019 году он выехал за границу, скрывается, по данным следствия, в Мексике - и оттуда дистанционно управляет всей сетью.

Фото: фрагмент из угроз фигуранта преступного сообщества "Химпром" (скриншот из видео Нацполиции)

Именно тогда, в 2019 году, полиция впервые разоблачила "Химпром": тогда подозрения получили почти 30 человек, 19 из них впоследствии осудили. Однако организатор сделал выводы - модернизировал схему так, чтобы участники не знали друг друга, и разбил деятельность на отдельные направления.

Операцию проводили при поддержке DEA - Администрации по борьбе с наркотиками США. Генеральный прокурор лично контролировал процесс.