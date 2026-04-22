Нападения, угрозы и большая наркосеть: Нацполиция разоблачила связь U420 с "Химпромом" (видео)

Национальная полиция Украины разоблачила одну из крупнейших преступных структур в стране - сообщество "Химпром", которое годами торговало наркотиками, заказывало нападения на людей и обманывало европейцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Национальной полиции Иван Выговский и его заместители сказали на брифинге.
"Химпром" - это не просто банда. Это разветвленная преступная система с четкой структурой, которая действовала одновременно в нескольких направлениях:
Организатор сообщества объявлен в международный розыск еще в 2019 году. Скрываясь за границей, он продолжал дистанционно управлять группировкой.
Тех, кто становился на пути, преследовали или физически устраняли. Правоохранители задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений - совершенных или заказанных членами "Химпрома".
В материалах дела - записи переговоров. В одном из них обсуждается нападение на человека:
"500 тысяч долларов, если женщину облил кислотой, хорошо облил. По 250 за каждого. Ну, можно и по одному, в принципе".
Параллельно с наркоторговлей "Химпром" зарабатывал на обмане иностранцев. Сеть колл-центров обманывала граждан Чехии, Румынии и Словакии.
Общие убытки - почти 50 миллионов гривен. О масштабе свидетельствуют и собственные переговоры членов группы:
"На Чехию, Румынию и Словакию он в августе заработал нам 1 770 000 долларов", - сказал фигурант схемы.
Воспользовавшись пробелами в законодательстве, участники группировки наладили ввоз синтетических каннабиноидов и изготавливали из них широкий ассортимент продуктов. Основной товар - джойнты, таблетки "Сонрелакс", конфеты, желейные мишки и кальянные смеси.
Киев и Днепр стали главными производственными площадками. Сеть сбыта за несколько месяцев выросла с 13 до 105 торговых точек по всей стране. Сами организаторы планировали охватить Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Львов.
Когда Национальная полиция в сентябре 2025 года инициировала ограничение оборота таких веществ, "Химпром" пытался заблокировать это решение. Несмотря на попытки, ограничения вступили в силу в феврале 2026 года.
14 апреля 2026 года правоохранители провели масштабную операцию: 281 обыск в Киеве и 10 областях. Ликвидированы места производства, фасовки и сбыта продукции.
Изъято:
Ориентировочная стоимость всего изъятого - более 75 миллионов гривен.
Наложен арест на 416 счетов предпринимателей, вовлеченных в схему. Заблокирована криптовалюта на сумму почти 1 миллион долларов США.
Для сокрытия доходов организаторы использовали 145 подставных предпринимателей, счетами которых управляли с одного IP-адреса. Только за два дня один из таких предпринимателей получил на счет 56 миллионов гривен.
Четырем участникам сообщества сообщено о подозрении по части второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Организатора до сих пор разыскивают.
Лидер группировки - гражданин России с псевдонимом "Мексиканец". Еще в 2019 году он выехал за границу, скрывается, по данным следствия, в Мексике - и оттуда дистанционно управляет всей сетью.
Именно тогда, в 2019 году, полиция впервые разоблачила "Химпром": тогда подозрения получили почти 30 человек, 19 из них впоследствии осудили. Однако организатор сделал выводы - модернизировал схему так, чтобы участники не знали друг друга, и разбил деятельность на отдельные направления.
Операцию проводили при поддержке DEA - Администрации по борьбе с наркотиками США. Генеральный прокурор лично контролировал процесс.
Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2026 года СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Латвии и Литвы накрыли в Днепре четыре колл-центра, которые обманывали граждан ЕС под видом инвестиций.
Лидера группировки и десять его сообщников задержали, а незаконный доход за год составил не менее 1,2 миллиона долларов.
Между тем в апреле 2026 года полиция уже фиксировала и схемы другого рода - хищение средств на закупки дров для ВСУ.
Тогда правоохранители провели 49 обысков в 15 областях в рамках 20 уголовных производств, а убытки государства оценили в более чем 100 миллионов гривен.