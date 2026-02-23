ua en ru
Видурили 1,2 млн доларів у європейців: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (фото)

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 12:49
Видурили 1,2 млн доларів у європейців: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (фото) Ілюстративне фото: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Латвії й Литви викрили масштабну шахрайську схему з виманювання коштів у громадян Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Ліквідація схеми та затримання

За результатами спільної операції у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників. За даними слідства, вони видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронні біржі.

Як встановили правоохоронці, протягом року зловмисники отримали щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу.

Як працювала шахрайська схема

Для реалізації афери організатори створили у Дніпрі чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували вкладати кошти у нібито перспективні криптопроєкти.

Фото: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (t.me/SBUkr)

Щоб переконати потенційних інвесторів, шахраї демонстрували стрімке зростання прибутків на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На сайті відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів та прибутковості, які не мали нічого спільного з реальними торгами.

Як виманювали гроші

На початковому етапі клієнтам пропонували зробити невеликий внесок, після чого демонстрували "миттєві дивіденди".

Після цього жертви перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Коли розмір інвестицій ставав максимальним, зловмисники припиняли зв’язок і блокували контакти клієнтів.

Що вилучили під час обшуків

Під час 40 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами схеми, а також 21 млн гривень у еквіваленті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Підозри та покарання

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • створення та участь у злочинній організації;
  • шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки;
  • легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше ми писали про те, що у Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які через інтернет торгували неіснуючими квадрокоптерами

