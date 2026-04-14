У магазинах U420 проводять обшуки: що відомо
У Львові поліція нагрянула з обшуками до мережі магазинів U420 - заклади підозрюють у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Що відомо про обшуки
Слідчі працюють у межах одразу кількох кримінальних проваджень. Підозрювані можуть відповідати за:
- участь у злочинній організації (ст. 255 КК України);
- незаконний обіг наркотиків (ст. 307 КК України);
- відмивання грошей (ст. 209 КК України).
За словами поліції, документувати діяльність магазинів мережі U420 правоохоронці почали ще у грудні 2025 року.
Детальніші подробиці у пресслужбі поліції пообіцяли повідомити після завершення всіх слідчих дій.
Фото: Обшуки у магазинах U420: що інкримінують мережі (t.me/UA_National_Police)
Нагадаємо, у березні журналісти Bihus.Info отримали результати лабораторного аналізу, які підтвердили: мережа U420 продавала особливо небезпечну речовину під виглядом "сувенірів".
Перші магазини з'явилися у Києві навесні 2025 року, відтоді мережа розрослася до трьох десятків закладів у столиці та почала відкриватися у Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.
Заклади позиціонували себе як кафешопи для "поціновувачів продуктів на основі легалізованого канабісу".
