У магазинах U420 проводять обшуки: що відомо

У Львові поліція нагрянула з обшуками до мережі магазинів U420 - заклади підозрюють у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Що відомо про обшуки

Слідчі працюють у межах одразу кількох кримінальних проваджень. Підозрювані можуть відповідати за:

участь у злочинній організації (ст. 255 КК України);

незаконний обіг наркотиків (ст. 307 КК України);

відмивання грошей (ст. 209 КК України).

За словами поліції, документувати діяльність магазинів мережі U420 правоохоронці почали ще у грудні 2025 року.

Детальніші подробиці у пресслужбі поліції пообіцяли повідомити після завершення всіх слідчих дій.

Фото: Обшуки у магазинах U420: що інкримінують мережі

Нагадаємо, у березні журналісти Bihus.Info отримали результати лабораторного аналізу, які підтвердили: мережа U420 продавала особливо небезпечну речовину під виглядом "сувенірів".

Перші магазини з'явилися у Києві навесні 2025 року, відтоді мережа розрослася до трьох десятків закладів у столиці та почала відкриватися у Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.

Заклади позиціонували себе як кафешопи для "поціновувачів продуктів на основі легалізованого канабісу".