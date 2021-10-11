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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: меры пресечения избрали всем фигурантам

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:37
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: меры пресечения избрали всем фигурантам Фото: должностным лицам Укрэксимбанка избрали меры пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд избрал меры отстраненном главе Укрэксимбанка, его пресс-секретарю и начальнику службы безопасности банка. Их подозревают в нападении на журналистов в помещении Укрэксимбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Руководителю банка Евгению Мецгеру и его пресс-секретарю Владимиру Пикалову избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. А на начальника службы безопасности банка Игоря Тельбизова возложили личные обязательства.

Напомним, нападение на журналистов программы "Схемы" произошло 4 октября 2021 года, когда они записывали интервью с Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеру, стерли записи и незаконно удерживали журналистов в помещении финучреждения.

Позже журналисты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован инцидент.

После этого Мецгер временно сложил полномочия главы Укрэксимбанка.

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