Нападение на журналистов: главу Укрэксимбанка отправили под домашний арест
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который временно сложил полномочия. Дело касается нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в банке.
Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Суд постановил отправить Мецгера под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.
Что известно о деле
5 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.
Однако журналистам удалось восстановить запись, после чего они опубликовали видео случившегося в помещении банка. На видео запечатлено начало конфликта, а также то, как сотрудники банка силой забирают камеры и препятствуют деятельности журналистов.
По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, после чего правоохранители объявили подозрение Мецгеру, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.