ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нападение на журналистов: главу Укрэксимбанка отправили под домашний арест

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 октября 2021 16:35
Нападение на журналистов: главу Укрэксимбанка отправили под домашний арест Фото: Евгений Мецгер, глава Укрэксимбанка (facebook.com Евгений Мецгер)
Автор: Дмитрий Левицкий, Олег Черныш

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который временно сложил полномочия. Дело касается нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в банке.

Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Суд постановил отправить Мецгера под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

Что известно о деле

5 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.

Однако журналистам удалось восстановить запись, после чего они опубликовали видео случившегося в помещении банка. На видео запечатлено начало конфликта, а также то, как сотрудники банка силой забирают камеры и препятствуют деятельности журналистов.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, после чего правоохранители объявили подозрение Мецгеру, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэксимбанк Домашний арест
NEWS
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"