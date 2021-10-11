Нападение на журналистов: главу Укрэксимбанка отправили под домашний арест

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру , который временно сложил полномочия. Дело касается нападения на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в банке.

Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Суд постановил отправить Мецгера под ночной домашний арест. Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

Что известно о деле

5 октября журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с Мецгером. Сотрудники банка отобрали у журналистов камеры и стерли записи с носителей.

Однако журналистам удалось восстановить запись, после чего они опубликовали видео случившегося в помещении банка. На видео запечатлено начало конфликта, а также то, как сотрудники банка силой забирают камеры и препятствуют деятельности журналистов.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело, после чего правоохранители объявили подозрение Мецгеру, его пресс-секретарю и начальнику охраны банка.