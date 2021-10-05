Журналисты "Схем" сообщили о нападении во время интервью. Открыто уголовное дело

Журналисты "Схем" заявили о совершении нападения в государственном "Укрэксимбанке". По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с председателем правления финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" .

Сообщается, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.

Сотрудники банка запрещали снимать все это на телефон, а также не позволяли покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

В полиции сообщили, что по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов начато уголовное производство.

"В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования. Инспекторы отдела Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении полиции.