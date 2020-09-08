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Родненкова и Кравцова задержали в Украине, - БелТА

Минск, Вторник 08 сентября 2020 10:27
Родненкова и Кравцова задержали в Украине, - БелТА
Фото: Иван Кравцов (news tut by)
Автор: Анастасия Рокитна

Члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины. Ранее сообщалось, что они проходили необходимые меры пограничного контроля на границе.

Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, передает "БелТА".

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказали в ГПК.

Ранее украинские пограничники сообщили, что Родненков и Кравцов прибыли в один из пунктов пропуска в пределах Киевской области. Там они проходили меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.

Напомним, Пограничный комитет страны сообщил, что Колесникова, Радненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка". Телеканал Беларусь-1 сообщил, что Колесникова была задержана на границе.

Отметим, оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

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