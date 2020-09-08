ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября, - Зеленский

Сумы, Вторник 08 сентября 2020 11:54
Встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Сумах, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ждем встречи нормандских советников, она состоится 11 сентября", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что стороны согласовали проведение встречи советников "нормандской четверки", однако дата держалась в секрете.

Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, дата саммита нормнадской встречи может стать известна после встречи советников.

Также сообщалось, что Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

Кроме этого в сентябре настроены провести встречу министры иностранных дел "нормандской четверки".

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, нормандская встреча возможна этой осенью, однако для этого должны быть решены вопросы, которые ставились перед участниками переговорного процесса на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь