Встреча советников "нормандской четверки" состоится 11 сентября, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Сумах, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ждем встречи нормандских советников, она состоится 11 сентября", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что стороны согласовали проведение встречи советников "нормандской четверки", однако дата держалась в секрете.

Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, дата саммита нормнадской встречи может стать известна после встречи советников.

Также сообщалось, что Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

Кроме этого в сентябре настроены провести встречу министры иностранных дел "нормандской четверки".

По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, нормандская встреча возможна этой осенью, однако для этого должны быть решены вопросы, которые ставились перед участниками переговорного процесса на саммите в Париже в декабре 2019 года.