ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Зеленского не исключают политических мотивов в нападении на Балуха

Киев, Вторник 08 сентября 2020 16:28
У Зеленского не исключают политических мотивов в нападении на Балуха
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Офис президента Украины не исключает наличие политических мотивов в нападении на Владимира Балуха, бывшего политзаключенного. Полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночью - фактически в годовщину освобождения из плена.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", - говорится в сообщении.

У президента Владимира Зеленского отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее другой бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что Балуха избили, у него сломана рука и ключица. Угрозы для его жизни нет.

Полиция Киева уточнила, что инцидент произошел в Гидропарке, а Балуха ко всему прочему ограбили.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийнападениеВладимир Балух
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь