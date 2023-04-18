Наостанок насолодився злочинами: Подоляк про "візит" Путіна до окупації

Російський диктатор Володимир Путін в рамках свого так званого "візиту" до окупації наостанок насолодився злочинами "своїх".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні - байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", - пише Подоляк.