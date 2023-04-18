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Наостанок насолодився злочинами: Подоляк про "візит" Путіна до окупації

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Вівторок 18 квітня 2023 11:50
Наостанок насолодився злочинами: Подоляк про "візит" Путіна до окупації Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін в рамках свого так званого "візиту" до окупації наостанок насолодився злочинами "своїх".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні - байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські пропагандисти вранці відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України.

Також радник голови Офісу президента закликав посилити тиск проти Російської Федерації через її щоденні жорстокі злочини на території України.

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