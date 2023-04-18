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Напоследок насладился преступлениями: Подоляк о "визите" Путина в оккупацию

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Вторник 18 апреля 2023 11:50
Напоследок насладился преступлениями: Подоляк о "визите" Путина в оккупацию Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию напоследок насладился преступлениями "своих".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня - безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.

Также советник главы Офиса президента призвал усилить давление против Российской Федерации из-за ее ежедневных жестоких преступлений на территории Украины.

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